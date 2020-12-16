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伊仁絮語——銘記知心易配更強

2020-12-16 列印
　　第四場「銘記知心」上仗初出票數冷落，但末段後上如箭，最終僅負於佔有步速之利的「駿馬風采」，走勢悅目。今仗由於史卓豐停賽而換上莫雷拉，戰鬥力更強，今場主要對手均排外檔，本身可望及早取得遮擋，並在直路上盡情衝刺。

  第六場「喜盈寶」來港後共五戰，雖然陣上走勢仍稚嫩，但連場均所負不遠。前仗角逐谷草一哩僅未能上名，剛戰則跟得較前而影響後勁。今仗改配善鬥後勁的巴度，加上負磅甚輕，應可構成威脅。對手有「安頌」及「心頭好」。

Ian

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