勝在有方——機緣巧俠里程未盡

「機緣巧俠」今季轉馬房初出即能氣走其後三連捷之「明德之星」，水準至少值五班頂。上班跟跑一場後，換上巴度，最重要是除去防沙眼罩，竟能以終極時速22秒87克服慢步速衝過賺盡形勢之「帝豪大師」和「藍海策略」，兩駒翌戰均能入Q，水準甚高。本身再出則在不利之內疊路段衝才輸給相對有利之「追風驥足」和「快步速」，而後兩駒上周差點再包Q，確認已提升至四班中上級，只跑了十三仗，里程應未盡。今次隔周才跑，遇對手減弱，如非初次加綁脷帶累事，應可第二次贏此班。



「鵲橋飛渡」上仗回復前置即再入位，起用潘頓應可重現均速威力，如前駒有失也可第五次贏此程。



方駿暉



