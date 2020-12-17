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馬場浮世繪——賀銘年終贏谷草第一W

2020-12-17 列印
　　昨晚潘頓強勢贏四W，其他騎師自然相形失色，但賀銘年就在第二場憑「銀河飛馬」搶回一W，而此場頭馬對於他來亦說分外難得，因為這是他今季在谷草的第一場頭馬，終於成功打破悶局！

馬場浮世繪
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