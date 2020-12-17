潘頓四喜臨門

潘頓昨晚憑賀廄「緻寶駒」、葉廄「老表醒」、丁廄「金枝玉葉」、東廄「閃電精靈」四喜臨門，於第七場後提前成為騎師王。至於丁冠豪則另贏「銀河飛馬」和「大師級」中三元，而告東尼就另贏「幸福老撾」起孖。



潘頓昨晚大殺四方，一開場便先憑「緻寶駒」大熱掄元，之後再贏「老表醒」、「金枝玉葉」和「閃電精靈」，於第七場賽後提前成為騎師王。至於前駒今仗成功開齋，練者賀賢指：「『緻寶駒』血統長優於短，而且來港前已在外地贏千六米，所以預期長途路程會更合適，另外牠上季跑過谷草，有利今場適應場地，但我相信牠其實田谷均合，今次勝後估計加分不會多，可望在四班賽再贏一場。」



而與潘頓在第四場合作勝出「金枝玉葉」的丁冠豪，於第二場已憑「銀河飛馬」報捷，然後再以「大師級」食尾胡，昨晚中三元，練者接受訪問時說：「『銀河飛馬』過往在晨課很重口，如今則大為改善，證明有進步，所以目前跑千二會比一千合適，稍後我仍會安排牠繼續跑千二，由於其體形不算大，下仗升上三班可負輕磅，應該會更加好跑。『金枝玉葉』上仗由郭能策騎，賽後他建議我為此駒加頭罩，認為有助穩定其情緒，於是我在晨課先作試驗，發現效果良好，所以上陣亦重戴。此馬過往很搶口，早段耗力太多便無以為繼，但早前試谷閘留後追走勢不錯，因此陣上亦採用同一跑法。」



其餘巴度昨晚亦成績不俗，總共有五駒跑入前門，包括大熱掄元的「機緣巧俠」，練者文家良透露：「『機緣巧俠』跑谷草一哩路有專長，而且巴度熟悉馬性，故今仗亦有出色發揮。上仗此駒留得太後，今次我特別吩咐巴度不要留太後，加上有快馬在前，令牠沿途走得舒服之下勝出。」



蘇銘倫今日可恢復操馬



另外，馬會昨日公布，蘇銘倫自十二月十二日起，連續五次進一步檢測報告都呈陰性，因此准許他今天起恢復晨操策騎，並可於本周日上陣。至於全天候大跑道昨天進行了翻土工程，翻土深度為五吋半，以減低跑道表層的硬度，且令於周一鋪上的一百四十立方米松皮屑，以及周二鋪上的三十六公噸粉沙及黏土更均勻地混入跑道表層。工程完成後，如天氣無大變化，跑道狀況料與十二月六日賽事舉行時相若。



海外消息方面，南非三歲馬千六米一級賽好望角堅尼，本周六將於凱尼沃斯馬場舉行，過往好幾匹曾參加此賽的馬匹，賽後都來港服役，包括「創世紀」、「睡得福」和今季來港的「金哥兒」，至於今屆賽事的大熱門，是由練馬師郭克訓練，霍利時兒子Luke策騎的Malmoos，此駒至今四戰未逢敵手，有機為Luke帶來從騎以來第二場一級賽頭馬。另外香港「先生」系馬主史立德，旗下亦有一匹Invincabell 列陣，該駒服役以來三戰兩捷，賽後會決定是否運港。



記者：文傑、亨利