順理成章——樸素無華贏潘頓

今屆的國際賽已順利完成，包括騎師錦標賽在內，如只計長期在港策騎的騎師，收穫最滿意的兩位自然是何澤堯及潘頓。前者夥拍「金鎗六十」贏得香港一哩錦標，單一場個人獎金已可獲逾百萬元，至於潘頓更是幸運之神一再眷顧，首先在騎師錦標賽抽得三匹實力不俗的座騎並排得理想檔位，最後得一冠一亞及一席平頭季軍共取二十分贏得今屆騎師賽冠軍，其後到國際賽日，由於蘇銘倫的座騎要全部易配，潘頓獲得策騎日本馬「樸素無華」出戰香港盃，雖然此駒的國際評分均低於另外兩匹日本馬「勝出光采」及「野田優驥」，但在潘頓的絕妙發揮下，他以過人身手演出一幕以弱勝強的鏡頭。其實看看「勝出光采」鞍上人在直路那個催策姿態，便明白甚麼叫輸人而非輸馬。



回說今屆國際賽港隊只靠一匹「金鎗六十」力保一項冠軍，再看短途錦標一場由九歲老馬「旌暉」得亞，可見本地短途一級賽陣營中正急須新血補上，還幸當天見到「夢想成金」締造跨季六連勝保持不敗，相信此駒將成為其中一匹可接棒的新星。



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