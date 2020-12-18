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馬場浮世繪——蘇銘倫開操大受倉主歡迎

2020-12-18 列印
  蘇銘倫上周因被衞生署要求接受進一步新冠狀病毒檢測，因而錯過在國際賽日上陣的機會，延期至本周日才登場，並於昨晨正式開操。由於本身名氣大兼過往曾駐港並得理想成績，所以昨晨到場即大受歡迎，幫過多位倉主操馬，包括葉廄「連利福將」和「智理共想」、呂廄「共同勝利」，以及文廄「勁勇威龍」和「真勇士」，課罷練者都到停機坪接馬及跟他密斟，蘇銘倫周日將騎足十場，多駒屬牌面馬，有望立即交出好成績。

  另外，馬會已接獲維多利亞賽馬會的書面證明，「倬躍錦標」在當地曾屢次佩戴眼罩上陣，故准許馬兒周日戴眼罩出賽而毋須事先測試。

馬場浮世繪
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