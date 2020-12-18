潘頓威威繼續高飛

潘頓於最近三個賽馬日贏出九場頭馬，手風全面回順，周日他卜滿十匹座騎，多駒屬牌面馬，又有機會繼續連場數胡。潘頓揚言既然胯下有實力馬，當然要把握機會乘勝追擊，繼續爭取好成績，並認為今戰以「中華威威」和「美麗高飛」最具爭勝機會。



潘頓與徐雨石上季只曾以「盈嘉輝」攜手贏得一場頭馬，今季合作次數亦不多，不過潘頓認為周日有望以「中華威威」再次攜手取得佳績︰「雖然『中華威威』過往成績平平，但上仗初跑泥地賽事僅以馬頸位見負，並拋離了季軍馬，反映合跑泥地賽事。日前我過檔快跳，馬兒全程走勢良好，現時肯定處於作戰狀態，今次再攻泥賽只負一二○磅，有望憑路合態勇之利，跑得比上場進步，為徐雨石和我帶來頭馬。」



身價高昂的自購馬「美麗高飛」，上場初出即備受重視，卻未能上名，賽後被遣往從化受訓，周日續跑同程田草千二米，潘頓分析︰「我不會懷疑『美麗高飛』的質素，牠在外地賽績良好兼出賽次數甚少，理應大有進步空間。我日前策騎過牠快跳，觀乎走勢，相信牠正循序漸進，狀態逐漸提升，周日再跑合適路程，當有足夠條件交出進步表現，甚至能夠擊敗對手贏馬。」



知道再勝質素好



至於第三場四班一千米直路賽，初出馬「知道再勝」兩次試閘均在潘頓胯下輕易勝出，騎者表示馬兒試閘展示出有良好質素，而且前速夠快，跑短途賽可以勝任。「不過今場『知道再勝』乃首次上陣，三歲馬未必一定可跑出試閘時的水準，而且同場質新對手甚多，馬兒屆時成績，要視乎本身臨場發揮及對手表現而定。



特約記者︰文傑