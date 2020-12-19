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馬場浮世繪——頌讚火星退役轉任種馬

2020-12-19 列印
  上周日在香港一哩錦標衞冕失敗，不敵「金鎗六十」跑第三的日本馬「頌讚火星」，其練馬師友道康夫昨日宣布此駒將會退役，在回到日本經過檢疫程序後，便會運往社台牧場正式轉任種馬。

  「頌讚火星」服役以來上陣十三次，取得六場頭馬，其中三場為一級賽，包括NHK一哩錦標及去年的香港一哩錦標。

馬場浮世繪
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