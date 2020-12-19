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馬場浮世繪——一代馬王美麗傳承宣告退役

2020-12-19 列印
  香港馬壇歷來其中一匹成就最卓越的馬王「美麗傳承」宣告光榮退役。

  由紐西蘭進口的「美麗傳承」曾兩度榮膺香港馬王，也創下三次獲選為最佳一哩馬的紀錄。牠在港出賽三十四次，勝出十八場頭馬，贏得總獎金逾一億港元，是香港歷來累積最多獎金的賽駒。

  「美麗傳承」為現今沙田千六米及二千二百米場地紀錄時間保持者，也曾創出沙田千四米紀錄時間。牠還是單一馬季勝出次數最多的香港賽駒，於2018/2019年度馬季八戰全勝。

馬場浮世繪
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