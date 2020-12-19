志在四方破悶局

韋達馬房自上月二十九日「明月昇輝」之後，至今已五個賽馬日未能再添頭馬進帳，明日韋達派遣九駒上陣，當然志切打破悶局。練者昨晨接受查詢時透露，旗下馬匹狀態逐漸冒勇，希望在陣上有較佳際遇，爭取最佳成績。至於今戰參賽馬以兩匹近績較佳場「志在四方」和「利害了」兩駒機會較佳。



「志在四方」近期狀態回起，前仗在谷草中距離敗於再出贏馬的「好鬥心」蹄下，上場則僅以馬頸位不敵「超勁勇士」得亞，明日此駒續配見習生周俊樂跑同程，韋達分析說：「現年五歲的『志在四方』於上季八十分時贏馬，目前牠的評分為七十七分已接近飽和，幸好馬兒每次在狀態冒勇後，都能夠維持一段時間，而且本身忠心肯跑，陣上演出穩定，最近兩戰都表現良好，今次再配周俊樂實負一二三磅，理應具有機會爭勝。」



「利害了」過往贏馬及入位均在田草千四米，可是今季首戰在千二米跑第二後，明日再攻同程，韋達解釋說：「此駒質素不算太高，而且操練時動作有點古怪，我需要安排牠減少在泥地上操練，所以從化馬場登山跑道對其相對合適，有助其提升狀態。從賽績上顯示，『利害了』在有足夠時間休息後，再出表現最佳，即使跑稍短的途程亦可以勝任，於是我便繼續作出相同部署，安排牠出戰今場比賽，希望屆時再次跑出水準，走入前列。」



至於過往長期受傷患困擾的「創意天才」，於今季首仗即跑第四，韋達表示此駒健康情況已受控制，得以參與正常操練，提升狀態，今次回到二班賽上陣，無疑對手較上場強，但是負磅驟減十九磅，形勢並非太差，期望牠能夠演出進步，再次拼入最接近位置。



特約記者：文傑