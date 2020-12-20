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勝在有方——利害了坐亞望冠

2020-12-20 列印
　　「利害了」上季中靠賺形勢入二、三名，但事後看前列對手「高大威猛」和「蒙古王」其後均贏二班，賽事水準原來並不差。田草煞科戰重配周俊樂能氣走當時甚銳之「魅影揚飛」和「飛天劍」，重現三班中上級威力。今季首仗於此程賺形勢下跟「健康愉快」一同拋離「共同勝利」，以後駒翌戰可憑終極時速衝過其後上名之「都柏名駒」計，屬「單打獨鬥，賽績優秀」之亞軍。今次隔兩個多月，雖然體重急升，但可能是上落從化之影響。四歲愛爾蘭馬可能現時才完全適應水土，憑一檔之助可再入前兩名。

　　「都柏名駒」上仗跟前即反勝「嘉應精英」，四歲PPG準繩中見進步，如再切入二疊前置便可打疊好。「弛曜風」此程五戰三捷，屬最佳出路，但近季少跑。大前仗同程可憑全場第三快末段22秒67衝近其後贏三班之「競技勇士」，五歲PPG應未盡頹，上從化後初戴眼罩或有新鮮刺激，冷勿忘。

方駿暉
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