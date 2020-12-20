勝在有方——利害了坐亞望冠

第七場三班一二○○米泥地。今場有不少馬出自224場次，該場「醒臣」彈甩五個多身位輕勝，但段速未見特別出色，而且第二名是泥地性能成疑的「淺草飛」，第三則是四班頭馬「如真如假」，個人偏向相信是低水準賽事，所以與其在224中傷腦筋，不如博轉組甚至是初出馬。 「陽光霸駒」自七月開操後已操了幾個月，雖然在十月初曾缺課，但復操後已再做了兩個月工夫包括三試大閘，以伯廄計，備戰算做得頗足夠。論實力，此駒在澳洲三戰得兩冠一亞，最後一仗在指標評分讓賽取勝雖然並非一線馬場的高獎金賽事，但沿途同樣是跟前而敗於其蹄下的亞軍馬，之後三戰兩勝，其頭馬水準不差。甚至之前一仗在滿利谷力拼僅敗，頭馬接戰也再出...

2020-12-20