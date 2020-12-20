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伊仁絮語——創意天才形勢向好

2020-12-20 列印
　　第一場「魅力星光」出道至今十三戰仍未上名，不過勤跑之下，評分得以持續下調，照計身處五班已有迴旋之力。此駒上仗初降五班，全程一步不蝕亦未能跑入三甲，表現當然令人失望。但今仗改配周俊樂獲減七磅，並且初戴開縫眼罩，可望有煥然一新表現。

　　第十場「創意天才」來港前名氣響亮，可惜因足患問題而影響成就，幸好在韋達耐心調理下，早前已能重返賽場。上仗此駒作季內首戰，沿途跟守走三疊，直路上仍能保持走勢，並負於全程貼欄慳位的「美麗滿紛」僅個多身位，表現令人驚喜。今場有「美麗笑容」放頭，牠應可留守內欄有利位置，預期形勢向好，值得捧場。

Ian
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