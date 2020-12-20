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重點出擊——鑲藍旗滄海遺珠

2020-12-20 列印
　　早前筆者在網台節目《排位餸飯》向老總挑機，以「玩斗財星」挑戰他的心水「赤水神駒」，看看誰選的馬匹先過終點，結果當然是老總威威。說實話，筆者當然明白這兩駒彼此實力，敢膽公然挑機的其中原因，一來是為節目搞搞氣氛，二來我很明白團體合作的重要性，搞個人主義決不會成功，觀眾看見也會覺得不是味兒。

　　回說當日老總所選的「赤水神駒」，在對上一仗出戰總場次055，該賽早段步速偏快，中段時多駒平排搶放，能夠貫注到底跑第三的「豹子膽」，之後交出一冠一亞，而老總所選的「赤水神駒」接戰亦補中頭馬，至於沿內疊不利路段跟前的「多多利高」，最近兩戰也獲贏位各一。該賽同樣走內疊不利地的滄海遺珠，正是今次列陣頭場的「鑲藍旗」，你有興趣嗎？

安西教練
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