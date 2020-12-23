重點出擊——永同歡欣 無懼強手

第九場二班千二米。當中「跳出世界」、「經典之星」和「帖木兒」季內皆有近績支持，但牠們都是初跑此程，可能因為二班一千未有賽程編排，所以唯有轉程作新嘗試，但畢竟增程二百，所遇對手相應增強。事實上，能夠一千和千二雙線發展的成功例子並不多，即使今場千二專家「金鼓齊鳴」，之前三戰谷草一千也未能交出成績，所以今期以路有專長者作推介。



「永同歡欣」上季能壓倒「明駿之星」和「極速王」，後兩駒之後皆持續交出表現，其中「明駿之星」更貴為上屆跑馬地狀元，而「極速王」跑較高級數的田草千四亦有佳作，可斷定前駒評分尚有上升空間。上季「永同歡欣」的健康曾遇挫折，今季亦遲至十一月才復出，上仗跑沒有根據的谷草一千，直路走內疊不利地亦有追勢，說明健康狀況復好。今仗若交回正常水準，當可挑戰任何對手。



安西教練



