  • 2020年12月23日 星期三
  • 20º
  • 79%
熱門： 周柏豪黃之鋒曾志健疫苗區議員

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——同有友一放到底

2020-12-23 列印
　　第一場「醉開心」在港唯一頭馬由潘頓建功，惟勝後升上四班即演出走樣，但隨着連場敗陣，現評分已減至歷來新低。上仗後此駒加強操練，十一月下旬曾試大閘，走勢頗佳，近朝亦見潘頓連番摸實，現況較季初明顯好轉。今仗雖要面對近績優秀的「明德之星」及降班馬「精彩飛動」，但伸算仍有力一爭。

  第五場「同有友」速度甚高，過往跑谷草無功只因進度未足。今仗排位理想，若能盡早擺脫「開心好友」及「豹子膽」糾纏，有望一放到底重開勝門。

Ian

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd