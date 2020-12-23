勝在有方——金鼓齊鳴態勇無保留

「金鼓齊鳴」雖已六歲，但出道至今只跑了十七仗，里程未盡。陣上演出極準，只有三仗未入前四名，其中十次入三甲。今季初出可跟此程怪傑「君達星」以佳速包Q，蹄下敗將「加州雷電」翌戰可在田草贏馬，屬強組亞軍。回氣一仗後上仗果然又交出二班中上級水準，步速偏慢，頭兩段比早一場慢了半秒，仍能以全場第二快末段將總時間拉快至比早一場之三班快步速頭馬「善傳萬里」快0.1秒，纏鬥力甚強。壯年馬趁勇必無保留，排檔適中而跑法夠機動，仍值得信賴。



「加州得迅」剛戰於不利之內疊路段跟得急仍能得接近之季軍，戴上面箍後可初次在港打疊入三甲，如成功切入跑對形勢，可征服二班。



方駿暉



