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馬場浮世繪——雷神1000W馬會送香檳

2020-12-24 列印
　　莫雷拉昨晚取得三冠兩亞，其中第二場的「追風驥足」在他胯下取得季內三捷，而這場頭馬亦是騎者在港第一千W，賽後賽馬業務及營運總監利達賢代表馬會，向雷神送上香檳和勝利cap帽，恭喜其踏入新里程！

馬場浮世繪
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