莫雷拉三W兩Q封王

昨晚莫雷拉憑「精彩飛動」、「追風驥足」和「超威星」中三元，並於第八場後提前成為騎師王。至於蘇銘倫憑「開心好友」和「戰熊三千」包辦第四口孖寶，而潘頓和沈集成合作勝出「平常心」和「勞動創造」。



莫雷拉昨晚取得三冠兩亞佳績，其中「精彩飛動」、「追風驥足」和「超威星」都由他經手取勝，而前駒練者方嘉柏說：「『精彩飛動』今仗落五班作賽競逐始終有利, 而且鞍上人莫雷拉發揮完美，起步後不久便順利移往內欄，因而全程走來可一步不蝕，及至直路受到挑戰，又能力拼至過終點時僅勝。此駒並非容易訓練，但總算在陣上交出水準，回到四班賽上陣仍有機會。」



「超威星」練者羅富全則表示：「『超威星』很需要靚檔的幫助，但看今仗的演出，我與雷神都認為牠有進步，希望勝後加分不要太多，有助下仗繼續在谷草千二米爭功。」



至於莫雷拉昨晚本來有機會五W，可惜第三場和第四場都僅負蘇銘倫的座騎，後者憑姚廄「開心好友」和時廄「戰熊三千」起孖，而練者姚本輝透露：「賽前我向蘇銘倫講解『開心好友』的特性，結果憑內檔之利克服重磅障礙，騎者發揮出色。以往我不時讓此駒轉換配備，最終發現始終是戴眼罩最適合，接戰牠要升上三班，出擊目標仍會是一千賽事。」



其餘沈集成和潘頓憑「平常心」和「勞動創造」㩗手起孖，練者賽後說：「『平常心』演出非常穩定，上仗僅敗只因走了直路內疊較差的場地，今仗潘頓發揮出色，補中合理。此駒之後要升上二班，屆時仍會跑谷草千二米，希望能再下一城，那就很大機會奪得百萬狀元了。『勞動創造』今仗排十二檔，賽前我與潘頓商定採用前置跑法，剛好『發財福星』臨場退出，令前駒可輕鬆控制步速放頭。這匹北半球馬已晚完全適應水土，但升上二班後評分會吃緊。」



有傳菲特文返澳開倉



近日有消息傳出，自二○一七年開始在新加坡練馬的澳洲殿堂級練馬師菲特文，最近曾與澳洲昆士蘭省的黃金海岸和陽光海岸等賽馬會接觸，意欲重返澳洲開倉，並以昆士蘭省為基地。菲特文在二○一八年成為新加坡冠軍練馬師，今年則以四十三場頭馬排行第三，據悉新加坡受疫情及馬會政策影響，今年賽事由每周一至兩次，縮減至每周一日，另外獎金亦減少，當地需要自負盈虧的練馬師壓力大增，令菲特文萌生去意。



至於上季在港客串時成績平平的南非年輕騎師希威森，返回祖家發展卻成績甚佳，本周一起孖後，成為首位今季贏出超過一百場頭馬的騎師，目前他在南非騎師龍虎榜上以一百零一場頭馬領先，卓利以七十八場頭馬排第二，練馬師霍利時兒子Luke，則以五十四場頭馬排第七。



記者：文傑、亨利