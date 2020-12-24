順理成章——蘇銘倫猛虎出柙

蘇銘倫在剛周日展開他來港策騎的客串期，話說早前他因新冠肺炎檢測的問題被迫延遲上陣，錯過了國際賽日贏馬的機會，其中錯失了贏香港盃是最大損失。看他剛戰騎十場竟有九駒進前五名，可見其戰意異常高漲，而他的客串期至明年二月十四日，如果由今周六起計，期間還有十四個賽日，但由於他剛戰因策「極速王」犯不小心策騎被罰停賽兩天，換言之只剩十二個賽日可披甲上陣，要捧神蘇場的馬迷實在要好好把握了。



回說蘇銘倫策「極速王」犯規一事，無論從賽事影片及巡邏影片來看，進入千二米處時，「極速王」移入的幅度甚小，而當時還有「豹子頭」從「極速王」之外急速切入，與此同時在「健快聯盟」稍前並處內側的「健康愉快」亦看似未能穩定走勢而稍為向外移出，所以「健快聯盟」所謂的受到緊逼及引致「勁無比」及「美麗非凡」要勒避，是否全是「極速王」的責任實在值得商榷，而該段步速慢令馬群緊逼的情況也可理解，有時見同類事故賽後報告會指是賽事形勢所致而無人受罰，但這一回蘇銘倫卻成為代罪羔羊。



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