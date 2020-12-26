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勝在有方——紀利雄星前仗水準高

2020-12-26 列印
　　「紀利雄星」今季熱身開氣後，又像上季般於次仗發威，二疊跟好位下頭一千米交出58秒25，跟得急也能以佳速輕取其後加添一冠一亞之「電子群星」和今次又同場之「嘉應精彩」，而且都是在A+3跑道之尾段場次，屬出色頭馬。剛戰內側快馬不算多，竟然刻意力留至尾列跟跑，表現差到不似真，不必介懷。實齡僅五歲多，里程應未盡，隔六星期兼上從化訓練，今次內側快馬大幅減少，用回前仗之跑法，可第三次在此跑道入前兩名。

　　「嘉應精彩」出道至今演出甚準，前仗於不利之內疊路段輸給「電子群星」後，剛戰已能反先，四歲馬正處大熟黃金期，如前駒又跑錯便可再贏三班。「捷報」初戴眼罩兼加強配搭，快轉四歲也要防。

方駿暉
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