伊仁絮語——愛逍遙有的放矢

第六場「愛逍遙」來港前在英國主要競逐膠沙地，更曾取得三連捷，儘管出賽甚多，難望再有進步，但牠自降落四班後，表現比前為佳。上仗跑谷草一哩曾於早段勒避，並且大部分途程沿二疊望空，卻僅在最後一百米才被對手追上，敗在鞍上人發揮稍欠理想。今仗改配潘頓，取位上應該更為靈活，馬兒狀態亦已臻勇境，打王牌兼強配而臨，看來是有的放矢。



第七場「海島材子」大前仗以輕鬆姿態擊敗「博愛友威」打開勝門，表現突出；翌仗受制於外檔，而且未能取得遮擋，因而影響後勁，結果僅得殿軍；上仗移師谷草走勢欠順，最終大敗而回。今仗重返勝途並換上蘇銘倫，雖然排九檔未算理想，但寄望能借助「神蘇」的超凡騎功克服困難，仍有機會爭取頭馬。對手可留意「機械戰士」及「日就月將」。



Ian