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馬場浮世繪——果然友巨額過關P得手

2020-12-27 列印
馬場浮世繪——果然友巨額過關P得手
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　　莫雷拉昨日在頭四場賽事已取得三冠一亞，令騎師王一度要封盤，而其中第三場的座騎「果然友」更出現位置巨額過關，結果此駒順利在雷神胯下打開勝利之門，大戶自然亦成功收錢！

馬場浮世繪
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