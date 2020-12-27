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馬場浮世繪——三圓䮭路為蘇廄破悶局

2020-12-27 列印
馬場浮世繪——三圓䮭路為蘇廄破悶局
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　　蘇保羅昨日憑「三圓䮭路」贏馬，打破兩個半月不勝的悶局，無獨有偶，練者上次拉頭馬剛好又是贏此馬。事實上，「三圓䮭路」是蘇廄季內暫時唯一兩捷馬，目前大熟大勇，季內不妨再追捧。

馬場浮世繪
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