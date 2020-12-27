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馬場浮世繪——潘明輝又爆逾五十倍W

2020-12-27 列印
馬場浮世繪——潘明輝又爆逾五十倍W
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　　潘明輝昨日憑「勤德兼備」爆出五十八倍大冷W，而且是他今季暫時獨贏賠率最冷的頭馬，至於騎者近期實在爆冷頻頻，上周日所贏的「天駟」，獨贏便有五十七倍！

馬場浮世繪
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