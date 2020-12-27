方嘉柏蔡約翰起孖 潘頓梅開二度 莫雷拉四W大拆禮物

昨日拆禮物日賽事是二○二○年最後一戰，莫雷拉憑「高瞻遠矚」、「果然友」、「好眼光」和「兩全其美」四W，於第九場後提前成為騎師王。其餘方嘉柏、蔡約翰和潘頓都梅開二度。



莫雷拉昨日四喜臨門，分別勝出「高瞻遠矚」、「果然友」、「好眼光」和「兩全其美」，其中「高瞻遠矚」和「好眼光」都大熱掄元，前駒練者苗禮德指：「我接手訓練『高瞻遠矚』之前，牠已經在大摩馬房贏過三場頭馬，評分達至新高，因此需要時間減分至合理水平，才能夠回復競爭力，今仗莫雷拉賽後報告，此駒克服了一三三磅，取勝難度不低，希望其狀態保持，季內可再贏一場頭馬。」



「好眼光」練者蔡約翰則說：「從『好眼光』晨操和試閘表現，已展示應有機會初出一勝，即使今仗排大外檔，但由於有備而來，結果也能克服難度取勝。此駒今仗只是首次出賽，所以走勢仍未成熟，且看之後進度如何，再調整部署。」



此外，潘頓昨日憑「八太子」和「福逸」梅開二度，前駒練者沈集成說：「『八太子』身形不算大隻，但鬥心頑強，而且泥地性能好，就算贏不了也會跑得接近，潘頓與牠非常合拍，今仗又成功㩗手建功。不過，勝後此駒下仗要負重磅，相信跑來會比較辛苦，至於目標仍將是泥地賽事。」



而「福逸」練者高伯新表示：「『福逸』健康不太穩定，需要長時間照料，今仗能夠取勝，負責照顧牠的女馬伕功勞最大，我希望將今場頭馬送給她。此駒今戰要負重磅，而且久疏戰陣，所以終點前開始有疲態，賽後將讓其休息，應該不會部署跑四歲經典賽事。」



另一方面，昨日華將連場爆出冷門W，例如周俊樂的「三圓䮭路」和梁家俊的「逍遙自在」都是十倍W，前駒練者蘇保羅表示：「『三圓䮭路』今仗對手甚強，但周俊樂終點前已收韁贏馬，演出之佳令我感到意外，看來牠跑千六米較千四米更合腳法，加上本身是北半球馬，所以仍有進步，今後將盡量集中部署跑牠千六米，甚至嘗試增程角逐千八米。」



而「逍遙自在」今仗連捷，羅富全透露：「起初我也擔心『逍遙自在』後上不及，幸好今日的泥地較利後追，而且牠開步暢順。我打算讓此駒出戰下月十七日的泥地一哩賽，但暫時應該不會考慮遠征，一來評分尚嫌不足，二來疫情未過。」



其餘「勤德兼備」則由潘明輝爆五十八倍W，練者賀賢說：「『勤德兼備』一向準繩，而且沙田或快活谷都合發揮，我看牠狀態大勇，所以今仗延遲報名增程跑二千米，結果真的帶來驚喜。」



記者：文傑、亨利