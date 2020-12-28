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馬場浮世繪——2021杜拜世界盃日獎金縮水

2020-12-28 列印
  二○二○年的杜拜世界盃賽馬日受新冠疫情影響而取消，杜拜賽馬會日前公布，第二十五屆杜拜世界盃賽馬日將順延至明年三月二十七日在美丹馬場舉行，一如以往會編排八場大賽，不過除重頭戲杜拜世界盃的獎金維持在一千二百米美元，其餘所有賽事的獎金都減少，包括杜拜草地大賽獎金由六百萬美元減至四百萬美元、杜拜司馬經典賽由六百萬美元減至五百萬美元；至於金莎軒錦標則由二百萬美元減至一百五十萬美元。另外獎金分配方面亦有改動，由前六名改為前八名均獲獎金鼓勵。

馬場浮世繪

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