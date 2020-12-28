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馬場浮世繪——創世駒贏有馬看齊雍容白荷

2020-12-28 列印
  日本馬季的年終一級賽有馬紀念，昨日在中山競馬場舉行，由北村友一策「創世駒」大熱贏馬，該駒成為繼去年「雍容白荷」後，另一匹包辦寶塚紀念和有馬紀念的賽駒。香港馬會昨午受注彼邦共七場賽事，投注額逾兩億二千九百萬。

馬場浮世繪

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