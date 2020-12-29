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馬場浮世繪——蘇銘倫獲准褪遲一次停賽

2020-12-29 列印
  蘇銘倫於十二月二十日登場即兩捷，然而尾場策「極速王」犯規被罰停賽兩天，小組按他原先要求，將刑期押後至一月十日、十三日的兩次賽事執行，然而蘇銘倫日前申請再改刑期，希望可於一月十日的沙田賽事披甲，將順延至一月十三日、十七日的兩次賽事才服刑，並已獲馬會批准。連同稍後策「戰熊三千」的兩日刑期，蘇銘倫將會於一月十三日、一月十七日、二月三日、二月六日缺陣四次賽事。

馬場浮世繪
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