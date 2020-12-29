  • 2020年12月29日 星期二
  • 19º
  • 82%
熱門： 新冠肺炎彩雲邨鍾培生金冬雁除夕

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——星洲馬季煞科杜奕圓四連霸

2020-12-29 列印
  二○二○年的新加坡馬季於剛過去的周日煞科，冠軍騎師之爭，賽前馬雅落後於杜奕四場頭馬，馬迷至為期待煞科戰上，前者可追上鬥成埋身肉搏，然而最終戰況未呈短兵相接，杜奕全日雖交白卷，但馬雅亦僅贏一捷，結果杜奕以全季贏六十五場頭馬的成績多於馬雅三W，連續四年成為新加坡冠軍騎師。二○二一年的新加坡馬季，將於周日展開，屆時將繼續閉門比賽。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd