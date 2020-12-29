包裝太保滿懷希望

希斯於十二月份的八次賽事，只贏得兩場頭馬，成績未算突出。昨晨收操後，他透露廄內眾多今季E布新馬即將陸續上陣，會有助馬房爭取更好成績。至於周五元旦賽事的五匹參戰馬中，希斯表示以新勝猶勇的「包裝太保」，以及久休復出的「駿龍駒」最具爭勝機會。



「包裝太保」來港前兩戰全勝，盛傳身價不菲，所以上場在港初出跑田草千二米即備受重視，被捧成兩倍的頂頭熱門，結果順利贏馬無令人失望，今次續配潘頓跑同程田草千二，希斯分析︰「雖然『包裝太保』上仗僅贏對手一條馬頸，但始終初次出賽兼排十檔起步，直路上亦可從較後位置衝贏對手勝出，表現實算出色。今次牠要負一三三磅上陣，但其身形龐大，理應可以勝任，而且拼過一場後，牠的狀態和成熟程度均有進步，冀望到時可交出更佳表現，順利連捷。」



灰馬「駿龍駒」自於五月後無再上陣，轉投希斯馬房後今仗復出列陣於二班千二米，希斯說︰「元旦轉五歲的『駿龍駒』曾有肌腱傷患，傷瘉後操練須從頭做起，所以要待至今仗才復出，而畢竟已休戰了一段長時間，故此我安排牠先跑短途賽會較合適。『駿龍駒』近月操練足夠，早前兩試大閘都有良好走勢，今仗已具備足夠勇態迎戰，未嘗不可憑質素走入前列。」



法國二千堅尼與法國打吡雙料亞軍「皇者峰範」上場後備補出初上戰陣而未能上名，希斯表示以初次出賽而言，查實所負不遠，表現已算及格。「賽後馬兒加強操練，連課快跳之後，狀態已續有進展，今仗再跑同程田草千六米，即使對手中不乏惡馬，但我相信『皇者峰範』屆時會有進步表現。」希斯滿懷憧憬地說。



特約記者︰文傑