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馬場浮世繪——友運拍檔從化違例沈集成罰款

2020-12-30 列印
  受薪董事小組昨天審議了「友運拍檔」在從化的操練事件，馬兒自本月十日至十九日期間，在從化馬場全天候小跑道進行操練，違反馬會獸醫事務部門基於其左前腿肌腱毛病，而對牠實施的操練限制。

  小組聽取了沈集成、其沙田副練馬師司徒柏雄及和從化副練陳嘉宇，以及從化高級獸醫蕭天兒醫生的證供，沈集成被裁定違反賽事規例第50（2）條，未能履行管理馬房運作的責任，決定判沈集成罰款兩萬元。

馬場浮世繪
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