田泰安2021開快車

田泰安停賽兩日後，元旦日將復出披甲。昨日晨課中，他笑言慶幸停賽期間無失去頭馬，如今恢復出賽，當然要全力以赴，力求立即交出好成績，而今戰座騎實力不俗，他認為以「幸運快車」和「騰飛塔」這兩匹質新馬，最有機會為他帶來二○二一年的開齋勝仗。



蔡廄「幸運快車」於季初配田泰安跑田草千二米贏馬，上仗增程跑千六米，只因田泰安停賽而易配波健士，結果馬兒僅輸馬頸位而不敵「達心星」得亞軍，今次「幸運快車」回配田泰安再跑一哩，田泰安說︰「『幸運快車』前速較慢，需要跑順後逐步加速，而以其季初贏馬和近期上名的走勢，現階段跑千六米可能最合腳法。近期牠操練正常，上周試泥閘輕易勝出，目前正處最佳狀態，今次再進攻同程，對手中無超班馬，『幸運快車』當可憑路合態勇，勝出今季第二場頭馬。」



「騰飛塔」上仗跑田草千二米僅負「神駿馬車」得亞軍，周五升上三班兼增程跑千四米，田泰安認為有望收復前失︰「『騰飛塔』上場只是第二次出賽，僅敗在出賽經驗較多的對手，不足為辱。從牠在過去兩仗展示出的後勁，應該勝任跑較長途程，另外由於牠身形不算很大，今次列陣於高一班次的賽事，令負磅驟減十八磅，反而有助牠發揮威力。當然，如果早段步速夠快，對『騰馬塔』會更有利。」



田泰安最後表示︰「『韋小寶』目前評分已接近飽和，所以上場面對惡馬『夢想成金』兼本身排位稍為不利，故只能跑得第四。然而馬兒今季只出賽三次，目前仍然保持勇態，今次再跑千二米，而對手中則再無另一匹『夢想成金』，只要跑回本身水準，未嘗不可走入三甲。」



特約記者︰文傑