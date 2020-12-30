鍊金手記——最壞時代 最好回憶

《時代雜誌》稱二○二○年是史上最差的一年，今年有多壞？筆者不打算多贅。雖然做過幾十年人，小弟總有方法令自己在艱難中好過一點。 可是現實歸現實，還是少不免會懷念以前的好。



從前看周星馳的電影覺得劇情無聊，今日在家抗疫，大家還是把他的舊作重溫再重溫，比睇新片更有共鳴。以前覺得Twins的歌藝不精，現在卻被視為集體回憶的經典，忽然百聽不厭。



以前覺得到充斥汗味、與陌生大漢摩肩接踵的投注站排隊，是相當令人難受的事。但今時今日，卻又變成令人十分嚮往的情景。人總是失去過才懂珍惜，最好的原來早已出現。再看當年的《整蠱專家》 早已成為粵語殘片級的舊戲，也不得不承認，人大了，最美好的日子或許早已逝去。



燈神