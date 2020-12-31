  • 2020年12月31日 星期四
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馬場浮世繪——文傑超擢升助理練馬師

2020-12-31 列印
  牌照委員會決定擢升馬房領班文傑超為助理練馬師（從化）。文傑超將被分派至方嘉柏馬房工作，有效期由2021年1月1日至2020/2021年度馬季結束為止，首尾兩日包括在內。

馬場浮世繪
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