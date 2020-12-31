順理成章——達心星 更值看俏達心星

元旦賽事共編十一場，重頭戲是兩場國際三級賽，其中洋紫荊短途錦標只有五駒上陣，誇張點說，正是跟跑而回的一匹馬也有獎金。當然看到這個場面，也進一步說明，現時本地頂級短途精英陣營出現青黃不接的局面。



回說這場賽事，有四駒均在上仗香港短途錦標同場競逐過，而這四匹馬在該場的表現，自然可作為分析今戰的重要指標。至於元旦另一場三級賽華商會挑戰盃出馬相對較多，當中的 「夢想成金」至今六戰不敗，今回即使增程二百米，亦勢成焦點所在。然而方廄的「達心星」在上仗千六米贏來更不簡單，今回在千四米跟「夢想成金」較量，可靠程度更高，奪標機會值得看俏。



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