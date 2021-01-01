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勝在有方——鑽飾明駝可博再贏

2021-01-01 列印
　　「鑽飾明駝」上仗表現遠比預期差，可能早段從外疊耗力切入後跑得欠順而走樣。事後看對手「三圓䮭路」和「日就月將」最近在田草千六強組分列冠、季軍，水準應甚高。本身大前仗於151場次極強組入位，僅敗於其後兩度劣勢下加添二、三名之「是必飛飛」，蹄下敗將已有多駒勝出，至少交出四班中上級水準。回氣後又上從化，隔近四星期才再出，今次拆開兩組後遇對手大幅減弱，且有幸抽得黃金一檔，貼欄跟好位後可像前仗般賺形勢，如有五倍左右可博再贏。

　　「美麗甜心」上季跑千四入Q之水準僅值三班中級，但落到四班便有利，轉馬房尚未交代，起用潘頓料可重現真面目。「勁加加」流鼻血後上仗表現不過不失，但上季尾也是稍休後次仗增程至千四才跑得好，蝕位甚多下能氣走最近贏三班之「至尊高陞」，於四班不用負重可再作配。

方駿暉
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