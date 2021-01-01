勝在有方——鑽飾明駝可博再贏

第一場四班一二○○米。「文武先鋒」在港四季，予人感覺是接近出局之馬，但其實在港合共只跑了十場，只要健康正常，理應未被榨乾。 論往績，「文武先鋒」在過去三季每季只跑兩三場，但每季都可在一場三班賽接近，而且分別是谷草千二、田草一千及千二，由此可見，此匹在外地只贏過一場的馬，其實並非全無戰鬥力。 近況方面，「文武先鋒」今季已跑到第四場，出賽頻率遠比過去正常，起碼證明健康回穩，而且評分相比上季初在三班接近時已減去近二十分，隨時可起作用。賽績方面，此駒上仗配薛恩角逐谷草千二，在彎位被頂在三疊之下，最終只負兩個多身位，雖然仍屬三疊馬中成績最差，但另外兩匹「日日靚」和「銘記知心」已證明有...

2021-01-01