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馬場浮世繪——容天鵬踏入新年終破悶局

2021-01-02 列印
馬場浮世繪——容天鵬踏入新年終破悶局
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　　容天鵬自上年十一月一日憑「嘉應精英」贏馬後，便再沒有進帳，直到昨日踏入二○二一年，練者終於轉運，於第四場憑「皮具之星」喜傳捷報，至於騎者潘頓一月三日生日，提前收壽禮！容天鵬賽後說：「『皮具之星』是中長途馬，千六至二千都合發揮，由於比較遲熟，相信仍然會有進步，勝後升上四班也能應付。」

馬場浮世繪
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