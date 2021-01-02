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馬場浮世繪——大自然撞欄 騎師無大礙

2021-01-02 列印
馬場浮世繪——大自然撞欄 騎師無大礙
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　　昨日第二場發生墮馬意外，伯廄「大自然」轉彎入直路前開始急劇墮退，之後左搖右擺更撞向內欄，鞍上人蔡明紹應聲落地，幸好並無大礙，餘下賽事如常上陣。

馬場浮世繪
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