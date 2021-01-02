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馬場浮世繪——方雷配食頭胡確有好兆頭

2021-01-02 列印
馬場浮世繪——方雷配食頭胡確有好兆頭
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　　目前在騎練榜成績領先的方嘉柏和莫雷拉，於昨日元旦賽事亦展現強勢，頭場已合作憑「楚霸王」攜手入凱旋門，之後場次兩人雖無馬合作，但仍分別繼續搏殺得手，最終齊齊中三元，成為大贏家！

馬場浮世繪
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