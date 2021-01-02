  • 2021年1月2日 星期六
  • 15º
  • 68%
熱門： 叱咤頒獎禮Anson Lo行蹤許智峯滙豐

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——沈集成連續三年元旦起孖

2021-01-02 列印
馬場浮世繪——沈集成連續三年元旦起孖
Previous Next

　　過往兩年的元旦賽事，沈集成皆梅開二度，擺明喜歡在新年首日賽事即打響頭炮，而今年亦未有例外，練者與巴度合作憑「駿益善」和「南莊之歌」包辦第五口孖寶，另外「同樂日」則以短距離影相得季軍，收穫甚豐富！

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd