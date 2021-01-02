勝得精彩捧華商盃 莫雷拉巴度齊中三元 方嘉柏造王三W奪標

昨日舉行二○二一年元旦賽事，方嘉柏勝出「楚霸王」、「帖木兒」和「王炸」，而為前駒建功的莫雷拉，則另贏東廄「加州雷電」和「電路三號」同中三元兼封騎師王。至於憑「帖木兒」捧盃的巴度，亦大演帽子戲法。



方嘉柏昨日憑「楚霸王」、「帖木兒」和「王炸」三W，其中「帖木兒」挑戰級數賽成功，勝出國際三級賽的洋紫荊短途錦標，賽後練者高興地說：「『帖木兒』季內戰績良好，跑谷草一千米尤其出色，今場三級賽的報名馬評分不高，我覺得牠可以憑受讓磅之利爭取佳績，結果成功得手。此駒下周二會運到從化休息，稍後再作部署，牠過往曾受健康問題影響，並不容易訓練，幸好現在已重回正軌，所以由上季尾開始便連番報捷。」



「『王炸』近期狀態冒起，上場演出已不差，今場增程千四米有幫助，當然贏來有點幸運。此駒走勢仍有點生硬，當然會有進步空間，日後跑更長路程亦合。至於『達心星』在華商盃跑第二，走勢令我滿意，相信牠已準備好出戰香港經典一哩賽。」方嘉柏續說。



而昨日另一焦點的華商會盃，則由田泰安策騎蔡廄「勝得精彩」奪標，蔡約翰表示：「『勝得精彩』已經五歲，而且評分很高，跑一班或級際賽都不容易爭勝，幸好今場的形勢和場地情況特別合其發揮，另外沒有參加上月的香港國際賽，亦令牠有更佳體力應戰。」



至於憑「帖木兒」捧盃的巴度，另與沈集成攜手出擊，憑「駿益善」和「南莊之歌」包辦第五口孖寶，練者沈集成透露：「巴度上仗策騎『駿益善』後，提議加眼罩，我在晨課加以測試，覺得效果良好，於是讓牠戴眼罩上陣，結果成功開齋。此駒後勁不俗，而且不斷進步，稍後跑千六和千八也能應付，但目前仍會集中跑千四米。『南莊之歌』今仗縮程跑千二，主要因為巴度在同日的千四米另有座騎，而我覺得千二的對手較弱，可能會更有利爭勝，所以有此部署，但也要多謝馬主的信任和理解。此馬現已學懂競賽，陣上表現輕鬆，今仗排一檔令其走得舒服，不過牠不宜出賽太密，唞一唞會更開心。」



另外，何澤堯昨日憑「鑽飾名舵」和「勁力勇士」起孖，前駒練者羅富全說：「『鑽飾明舵』今仗本想用梁家俊操刀，但他早已答應同場的『影疾』，所以改由何澤堯壓陣。論馬上仗因為早段消耗過多，結果輸得較遠，今次排一檔可守好位，沿途走得輕鬆，希望勝後加分不太多，暫時仍會主攻千四米。」



「勁力勇士」練者呂健威則說：「『勁力勇士』進度來得非常快，今仗排一檔亦有利守好位競跑，相信牠仍然有上升空間，下仗會增程跑千四米。」



記者：文傑、亨利