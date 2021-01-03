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馬場浮世繪——馬昆杜苑欣日前公布訂婚

2021-01-03 列印
  上月來港參加浪琴表國際騎師錦標賽的英國騎師馬昆和杜苑欣，早已經是公開的一對，目前他們正在度假休息，早前在社會媒體上載兩人甜蜜的照片時，杜苑欣手上戴了訂婚戒指，藉此公布雙方已經訂婚，他們的友好都隨即紛紛留言恭賀。

馬場浮世繪
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