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馬場浮世繪——李慕華連續四季日本封王

2021-01-03 列印
  日本二○二一年新馬季將於本周二開鑼，屆時在中山和中京競馬場均有賽事舉行。總結剛結束的二○二○年馬季，法國騎師李慕華以二百零四場頭馬，連續四年成為冠軍騎師，且繼一八年後再於一年內贏出二百場頭馬，不過勝出率則只有百分之二十六，反而不及排第二的川田將雅的百分之二十八。至於練馬師方面，矢作芳人以五十三場頭馬成為冠軍練馬師，友道康夫則以五十場排第二。

馬場浮世繪
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