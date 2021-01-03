田泰安威風最開心

騎師田泰安在元旦停賽復出，即憑「勝得精彩」捧走三級賽華商會挑戰盃，昨晨他依然一早到場勤力操馬，至八點後才離場。田泰安表示目前競爭激烈，要贏一場頭馬並非易事，能夠復出即贏實屬難得，希望周三晚能乘勝追擊，憑「威風駿馬」和「開心威龍」爭取頭馬。



蘇廄「威風駿馬」過往曾在田泰安胯下出賽四次，取得一亞一季和兩次殿軍，包括剛戰在泥地千二米跑季軍，周三晚他再策騎該駒出戰五班千二米。田泰安說：「雖然『威風駿馬』的質素並非超卓，但在目前評分，競逐五班賽則肯定具競爭力，而且其場地適應性廣泛，跑泥地和谷草賽事均曾交出成績，所以趁牠狀態回勇，報跑曾上名的途程比賽，當然有望交出成績，倘若臨場能夠跑回上季在同程敗予『善傳千里』的水準，理應具有爭勝機會。」



開心威龍做足準備



希廄今季自購馬「開心威龍」在外地戰績良好，且早於去年十月便交由田泰安過檔操練，期間更三度由他策騎試閘，均展示出良好走勢，周三此駒首度登場，列陣三班一千米，田泰安表示：「『開心威龍』無論快跳或試閘，均展示出良好走勢，今次初次出賽，已作好準備迎戰，當然谷戰環境特別，且試閘和正式競賽時的步速亦不同，但只要牠臨場能夠適應，便有望走得接近，甚至擊敗對手取勝。」



最後，田泰安表示「好友利」上場排九檔起步，但是早段起步順利且走勢良好，結果反而過早望空，未能執行原定擬定的策騎指示，留守在前領馬之後，結果影響後勁致敗，今次再跑中距離，當然希望能發揮出本身實力，至於戰略方面，則有待與練馬師徐雨石研究後再決定。



特約記者︰文傑