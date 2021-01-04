巴度協霸最精靈

法國騎師巴度在元旦連中三元，包括憑「帖木兒」奪得三級賽洋紫荊短途錦標，其季內頭馬數字已上升至二十六場，跟騎師榜排第三位的何澤堯只相差兩W。巴度表示將繼續全力以赴，希望能夠躋身更高排名或多贏幾場大賽。而今次周三夜賽九匹座騎中，他此為以「協霸神駒」和「精靈勇士」最具爭勝機會。



沈廄「協霸神駒」在港服役至今所取得的三場頭馬，有兩場是由巴度操刀，周三晚角逐千八米三級賽一月盃，巴度說：「現年六歲的『協霸神駒』陣上演出穩定，今季兩次競逐二級賽都碰上包括『金鎗六十』的最頂級對手，落敗不足為據，但已收到熱身之效，今次回到三級賽列陣，再不用跟現役最好的賽駒同場，贏馬機會自然提升不少。何況馬兒跑谷戰及長力已獲證明，有望在此一展所長，為馬主和練馬師沈集成帶來頭馬。」



「精靈勇士」於今季轉投方廄，上仗在谷草一千米後上跑獲亞軍，巴度表示上場牠初跑谷草短途賽，可是起步受躋碰，因而墮居至包尾位置，直路又找不到空位，至終點前百多米才望空卻衝刺甚勁，過終點前以一又四分三馬位落後「閃電精靈」得亞軍，表現不俗。巴度又指「精靈勇士」已證明合跑谷戰，如今再跑谷草一千米，跟多匹上場對手同場，冀望臨場有較佳際遇，得以跑回應有水準，並且收復前失，贏回一場頭馬。



另外，「機緣巧俠」今季轉投文家良馬房後，在谷草一六五○米先後取得三捷，巴度表示「機緣巧俠」每次贏馬的表現都甚出色，惟連場征戰之後，評分已逐漸上升。「幸而賽後復課，牠的操練正常，我亦曾策騎牠快跳，覺得勇態保持，如今再攻贏馬路程，倘能克服評分及負磅加幅，有望贏出季內第四場頭馬。」巴度說。



特約記者︰文傑