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馬場浮世繪——南非防疫騎師披甲限一省

2021-01-04 列印
  由於變種新冠病毒爆發，南非賽馬會日前重新發出防疫指引，包括賽事繼續閉門進行，而所有騎師最低策騎負磅為一一四磅，最重要的是所有騎師必須選擇在四個舉行賽馬的省份裏，以其中一省為策騎基地，一旦決定後，月內餘下時間，就不可在其餘三個省份出賽。

  雖然其後騎師公會立即向法庭申請抗議有關指引，但隨即被駁回。因此，當本月三十日凱尼沃斯馬場舉行全年三大賽日「大都會錦標賽馬日」舉行時，不排除部分參戰馬要易配出賽。

馬場浮世繪

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