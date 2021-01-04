  • 2021年1月4日 星期一
  • 21º
  • 54%
熱門： 行蹤平治限聚令晚市堂食12港人

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——英國馬場變身疫苗注射中心

2021-01-04 列印
   英國成為新冠病毒的重災區，紐卡素馬場已由上周三起，被用作新冠病毒疫苗注射中心，目前當地有一百位志願者參與工作，預計每天將會為一千位市民注射疫苗，稍後英國陸續會有其他馬場加入，成為防疫或疫苗注射中心。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd