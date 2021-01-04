﻿雄深雅健——自購馬近來抬頭

愈高班，愈不重要。以元旦第九、第十一場為例，第九場二班千二，全場只得「加州雷電」季內贏過二班；第十一場二班千六，更無一季內贏過二班。
應對此類「偽」高班賽，首先切勿介意表面班次，其次應更着重季內有過「實績」的馬匹，奉行當銳「大晒」及「優先」原則，還要摒除歧視自購馬的執念。最近「飛輪閃耀」、「王炸」，甚或「健康愉快」、「勁力勇士」、「天駟」及「南區有」，都是告訴我們的實例︰此類馬在未來一兩個月，唔難打低大批已見盡的中高班舊馬。
子健
剛過去的二○二○年為「雙春兼閏月」，是共諧連理的好年頭，誰知一場席捲全球的新冠病毒肺炎疫情，不單止改變世人的生活常態，不少準新人亦打消拉埋天窗的意欲。根據入境處最新統計數字，去年一至十一月平均每月只有...
2021-01-04
超級寒流除了影響民眾日常生活外，更影響動物的生存。台灣雲林縣在寒流襲擊期間，大量虱目魚暴斃，養殖戶損失慘重。 根據雲林縣政府統計，雲林縣的虱目魚養殖魚塘中凍死的虱目魚已達十四萬條，災損面積約一千公頃。...
2021-01-04
百慕達三角外圍海域又見船隻離奇失蹤。一艘載有二十人的九米長遊艇在去年十二月二十八日從巴哈馬距離美國最近的比米尼（Bimini）出發，原定二十九日抵目的地是佛羅里達州沃思湖（Lake Worth），但遲遲未見。美國海岸防衞隊上周五暫停了對這艘船八十四小時的搜索。 據美國海岸防衞隊指，該船為九米長的藍白色遊艇。船從巴哈馬最西端的比米尼島出發。據了解，它是離美國大陸最近的地點，位於邁阿密以東約五十英里處。不過搜索當局指，沒有收到來自緊急情況指示無線電信標的訊號。 美國海岸防衞隊用八十四小時，搜索約四萬四千零三十平方公里的海域無果，決定停止搜救。美國海岸防衞隊表示，會為失蹤者的親屬...
2021-01-04
跑馬地樂活道豪宅禮頓山，位處高地勢，前臨跑馬地馬場，坐擁小學12名校網。是次精選當中屋苑靚裝大戶，面積1240方呎，向西南，三房一套間隔，一室裝潢淡雅柔麗，外望馬場及內園美景，綠意盎然。 由新地發展的...
2021-01-02
港股去年跑輸全球多個主要市場，但踏入2021年前強勢反彈，上周累漲844點，突破二萬七大關。證券界人士預期，上周大市反彈除了趁年結粉飾櫥窗外，亦反映大戶提早部署今年投資策略，預期港股今日高開機會較高，...
2021-01-04
英超冬季轉會窗將於今日開啟，高普毋須為利物浦考慮買人的煩惱，皆因所需之人已在陣中。堤亞高艾簡達拿加盟紅軍後受新冠肺炎和傷患困擾，一直未有太多機會發揮，如今此子傷瘉復出即成最強新兵，今晚英超作客修咸頓勢領紅軍直取二一年的開門紅。 （Now621台周二凌晨4:00直播） 今季利物浦前中後三線皆有傷兵，隨着英超冬季轉會窗於今日展開，外界猜測紅軍會否揮金買人時，其實球隊所需之人已在陣中，他就是今季加盟的中場堤亞高艾簡達拿。高普曾盛讚此子：「我認為他是一名出色的球員，所以我們招納他加入利物浦。」可惜此子加盟後受新冠肺炎和傷患困擾，今季在英超僅上陣三次。 冬季市場 高普不買 養傷超過...
2021-01-04
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個痛快。 文︰Kengi圖︰何健勇 鳴謝︰陳約臨、HK WakeFreak 無繩滑水運動新貴 無繩滑水這項運動，兩、三年前在香港興起，並在多位演藝界朋友的熱捧下，吸引粉絲們的關注，加上專門用來配合暢玩Wakesurf的船隻也愈來愈多，因而形成一股熱潮。 這趟Kelly與我是隨着HK WakeFreak的教練阿佳出海暢玩，據阿佳表示，無繩滑水與傳統的Wakeboard...
2020-08-15
2020年活在新冠肺炎疫情下，各界面對重重困難和考驗，一年一度的《胡桃夾子》聖誕芭蕾慈善午宴鑑於疫情關係，在籌委會聯合主席何林恬兒、馮余慕莊、方李麗雯的領導下排除萬難，將午宴轉為網上直播形式進行，為香...
2021-01-04
踏入二○二一年，不少人覺得好像脫苦海一樣，而二○二一年則是充滿希望的開始。人們紛紛在社交網站分享新年願望，祈求能盡早驅除疫症、自由出外旅遊，經濟重拾升軌。雖然這些願望都有機會實現，但全部涉外在環境因素，並非個人能夠控制的變化。 常說「否極泰來」，但去年是最差的日子嗎？如果今年還有更多意外的「黑天鵝」和「灰犀牛」事件發生，大家又沒有充份的準備面對這些挑戰呢？倘若人們還抱着舊日長時期穩定有序的世界觀，去面對日益混亂難以把握的世情；愈期望新一年社會環境較去年更好，卻沒有努力提升個人應付失衡世界的智慧和行動力，愈容易錯過更大危機出現所開創的新機遇。 加拿大多倫多大學心理學教授彼特森...
2021-01-04
法國騎師巴度在元旦連中三元，包括憑「帖木兒」奪得三級賽洋紫荊短途錦標，其季內頭馬數字已上升至二十六場，跟騎師榜排第三位的何澤堯只相差兩W。巴度表示將繼續全力以赴，希望能夠躋身更高排名或多贏幾場大賽。而...
2021-01-04