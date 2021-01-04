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﻿雄深雅健——自購馬近來抬頭

2021-01-04 列印
　　上年九月至今，累積跑過三百一十六場賽事，如今大部分出賽馬匹，季內都起碼有三場以上賽績依歸。惟近一兩個月，卻發現有愈來愈多所謂「偽」一、二、三班賽事。用「偽」來形容，基於全場出賽馬，大多欠缺季內同班的實績證明。

　　愈高班，愈不重要。以元旦第九、第十一場為例，第九場二班千二，全場只得「加州雷電」季內贏過二班；第十一場二班千六，更無一季內贏過二班。

　　應對此類「偽」高班賽，首先切勿介意表面班次，其次應更着重季內有過「實績」的馬匹，奉行當銳「大晒」及「優先」原則，還要摒除歧視自購馬的執念。最近「飛輪閃耀」、「王炸」，甚或「健康愉快」、「勁力勇士」、「天駟」及「南區有」，都是告訴我們的實例︰此類馬在未來一兩個月，唔難打低大批已見盡的中高班舊馬。

子健
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