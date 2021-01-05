馬場浮世繪
馬場浮世繪——明夜谷戰續嚴限入場資格
馬場浮世繪
限聚措施延長 春節前難有晚市 年夜飯恐無堂食
第四波疫情揮之不去，政府昨天形容「市民防疫意識明顯下降」，宣佈延長食肆晚市禁堂食、二人「限聚令」等防疫措施兩周，直至本月二十日止，並預告農曆新年前放寬的可能性不高。餐飲界預料年夜飯和春茗生意或全面報銷...
2021-01-05
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寒流襲台14萬虱目魚凍死
超級寒流除了影響民眾日常生活外，更影響動物的生存。台灣雲林縣在寒流襲擊期間，大量虱目魚暴斃，養殖戶損失慘重。 根據雲林縣政府統計，雲林縣的虱目魚養殖魚塘中凍死的虱目魚已達十四萬條，災損面積約一千公頃。...
2021-01-04
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特朗普向喬州州務卿施壓：找出11780票
美媒周日大爆一段總統特朗普向喬治亞州州務卿拉芬斯珀格（圖）施壓「尋找」一萬多張選票的錄音。揭露特朗普想「尋找」一萬多張選票以推翻去年大選結果及宣佈他贏得該州。美媒形容，這是在任總統史無前例地向州政府官員施壓企圖干預大選結果；而《紐約時報》更引述律師指，特朗普此舉可能已違法。 《紐時》：特可能已違法 據《華盛頓郵報》公開的一小時錄音，特朗普說：「現時只是相差一萬一千七百七十九票。布拉德（即拉芬斯珀格），我認為你都同意，對嗎？」、「我想做的是，我只是想找一萬一千七百八十票。」他更暗示可能「有後果」，向拉芬斯珀格和另一名官員施壓。拉芬斯珀格質疑特朗普的數據，又指「我相信我們有一場...
2021-01-05
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罕有複式放盤 珏堡淡雅長廳亮麗愜意
特色單位一向有價有市，其中坐落於九龍塘傳統豪宅區的珏堡，樓齡僅約8年，是次精選當中罕有連花園複式放盤，實用面積逾1500方呎，擁4房2套間隔，並設有350方呎花園，盡享私人戶外空間。 由長實發...
2021-01-05
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恒指紅盤彈241點望兩萬八 杜指一度挫逾700點
美股在今年第一個交易日，杜指及標指早段再創新高，但不久掉頭回軟，杜指一度急瀉逾700點，其後略為企穩，今晨四時仍跌逾500點。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報30131點，跌475點；納斯達克指...
2021-01-05
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卡尼老孫盃仔磨刀 刺客「特」工
英冠賓福特在今屆英格蘭聯賽盃連續淘汰四支英超球隊，今晚四強再次越級挑戰作客熱刺，後者領隊摩連奴明言會以英超規格對待。狂人所指就是安排兩大攻擊王牌哈利卡尼和孫興民正選披甲，適逢兩人剛上仗英超打破入球荒，勢可領軍大捷躋身決賽，一於捧讓球主客和讓一球「主勝」。（香港時間周三凌晨3:45開賽） 去季在英冠升班附加賽決賽不敵富咸未而能首度升上英超的賓福特，今屆聯賽盃展現球隊具備英超的級數，過去四圈先後淘汰修咸頓、西布朗、富咸及紐卡素四支英超隊。對此，狂人表示會以英超規格出戰：「英聯盃四強無弱旅，所以我們將全力以赴。」 狂人曾為車路士及曼聯四奪聯賽盃冠軍，經驗十足深明此賽事的需求。適逢...
2021-01-05
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英倫酒吧 藝術Cocktail
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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縱橫演藝圈70年 擅演奸妃角色 李香琴離世 享年88歲
資深藝人李香琴（琴姐）昨日因病離世，享年88歲。李香琴於2012年曾三度跌倒骨裂、行動不便要坐輪椅代步，翌年傳出患腦退化症，近年一直深居簡出，昨午1時許在醫院離世。據知琴姐離開之時，女兒蕭紫筠亦陪伴在...
2021-01-05
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社論——解疫苗疑惑 宣傳唔慳得
港府下月開始新冠肺炎疫苖接種計劃，但近日有民調發現，七成受訪年輕人不會接種，原因是擔心疫苗成效；亦有政黨的調查發現，二成六受訪者不會主動接受注射，主要是憂慮有副作用，兩項民調都反映公眾對疫苗的安全性，抱持懷疑態度。對此，港府不能坐視不理，需要發放更多資訊，提高公眾信心，才有更大把握，透過疫苗接種，抗擊新冠肺炎病毒。 公眾對疫苗的疑惑，或多或少受到外國資訊影響。好像先行為民眾注射的歐美國家，間歇傳出有人打針後不適的報告，而英美兩國衞生官員近日的言論，分別提出「打混合兩針」或「減半注射法」，都令人摸不着頭腦。由於說法缺乏科學的理據，令人難以接收，亦徒添疑慮。 港府不應袖手旁觀，...
2021-01-05
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馬場浮世繪——明夜谷戰續嚴限入場資格
明夜舉行二○二一年的第一次谷中夜賽，馬會將繼續採取嚴格的抗疫措施。明夜跑馬地馬場，除練馬師、騎師及馬會相關職員及人士外，只會容許董事及有馬出賽並已預先訂座的馬主及其家庭成員可以在場，而所有進場人士須接受體溫檢查、填寫健康申報表及在場內佩戴口罩。至於任何曾離港而正受政府檢疫令管限或曾與此類人士有密切接觸、或無按強制檢測公告或指示接受病毒檢測而檢測結果屬陰性、或於賽馬日前十四天內與確診者居住同一大廈或曾接觸確診者的人士，都不獲准入場。 馬場浮世繪
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