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﻿馬場浮世繪——明夜谷戰續嚴限入場資格

2021-01-05 列印
  明夜舉行二○二一年的第一次谷中夜賽，馬會將繼續採取嚴格的抗疫措施。明夜跑馬地馬場，除練馬師、騎師及馬會相關職員及人士外，只會容許董事及有馬出賽並已預先訂座的馬主及其家庭成員可以在場，而所有進場人士須接受體溫檢查、填寫健康申報表及在場內佩戴口罩。至於任何曾離港而正受政府檢疫令管限或曾與此類人士有密切接觸、或無按強制檢測公告或指示接受病毒檢測而檢測結果屬陰性、或於賽馬日前十四天內與確診者居住同一大廈或曾接觸確診者的人士，都不獲准入場。

馬場浮世繪

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