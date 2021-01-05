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﻿馬場浮世繪——莫雷拉睇好首飾傳奇補中

2021-01-05 列印
  莫雷拉於元旦中三元後，於明晚九場谷戰將策八駒，其中頭場「首飾傳奇」上仗跑田草千二米得亞軍，事隔十天匆匆再出，雷神表示馬兒上場敗在受讓九磅的對手蹄下不足為辱，幸好今仗仍能跑五班賽，競爭力猶在，而且該駒唯一勝程是谷草千二，今次轉場出戰當有望補中。莫雷拉另表示第五場「銘記知心」上仗排八檔，致全程被逼走外疊，未能發揮出最佳水準，希望明晚會有較佳際遇，有助爭勝。

馬場浮世繪

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